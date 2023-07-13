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Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu)-ORDU'nun Perşembe ilçesinde sollama sırasında motosikletten düşen Ozan Atalay'a (20) otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Atalay, ambulansta hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Çerli Mahallesi'nde meydana geldi. Ozan Atalay, iddiaya göre motosikleti ile önündeki aracı sollamak istedi. Bu sırada dengesini kaybedip, düşen Atalay'a, karşı yönden gelen B.Z. (26) idaresindeki otomobil çarptı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Perşembe Devlet Hastanesi'nde danışman olarak çalışan Ozan Atalay, ambulansta hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)