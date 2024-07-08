İş insanı, sanata ve spora verdiği destekleriyle tanınan Bülent Kaya oğullarına destek için pistlere geri döndü. Kaya’nın büyük oğlu başarılı pilot Azizhan Kaya babasını alarak Gebze’de yarış pistine sokarak kardeşi Kayahan ile birlikte dirft yaptılar.KOCAELİ (İGFA) - Bülent Kaya; Bugün bu soğuk ve yağışlı havada gençlerimize destek olmak için buradayız. Gençler bu spor branşını yapabilmek için kendinden çok ödün veriyorlar. Hem emek hem maddi olarak, aslında dünyada çok fazla kitlesi olmasına rağmen bizim ülkemizde gerek tesis eksikliği, gerek maddi eksiklikten dolayı gençler bu spor dalına yeterli ilgiyi gösteremedi. Bundan dolayı bu konu ile ilgili yetkililerinin ve sponsorların ailecek dikkatini çekmek için oğullarım ile drift yaptım. Gençlerimizin yeteneklerini, caddede, yollarda değil pistlerde göstermelerini istiyorum dedi.

Azizhan Kaya motosporlarının Türkiye’de daha fazla ilgi ve dikkat çekmesi için böyle bir etkinliğe imza attığını dile getirirken, yeni motosporları branşı olarak kurulan Moto Sport Drift’in aslında profosyonel anlamda pistlerde yapıldığında gençleri sokak aralarından uzak tutarak bu tarz yerlerde profosyonelce yapıldığını göstermek istedik. Arkadaşım İlkerhan Aydoğmuş’un yapmış olduğu arabayla ilk defa bu drift branşını deniyorum. İlker arkadaşım bu konuda çok başarılı. İlk defa denememize rağmen çok eğlenceli ve keyifliydi ama göründüğü gibi değil tabii gerçekten. Bu işin perde arkası da var. Bu spor çünkü çok maliyetli ve fazla emek istiyor, devlet büyüklerimizin kesinlikle destek vermesi gerekiyor.