KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları sona erdi.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübünce (KO-KART) ICRYPEX ile MOTUL katkılarıyla TOSFED Körfez Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" olmak üzere 5 ayrı kategoride 54 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda mini kategorisinde Can Özler birinci, Ali Fuat Miras ikinci, Can Günfer Tüzüner üçüncü olurken, junior kategorisinde Erin Ünlüdoğan birinciliği, Demir Sağlam ikinciliği, Ömer Ulaş Akbağ üçüncülüğü elde etti. Junior kadınlarda ise Zeynep Büyükpınar birinci sırada yer aldı.

Senior kategorisinde ilk 3 sırayı Kerim Sulyak, Yağız Tekşan, Yağız Topal oluştururken, senior kadınlarda Leyla Sulyak birincilik, Zeynep Çukurova ikincilik kupasının sahibi oldu.

Master kategorisinde ise birinciliği Murathan Gür, ikinciliği İlyas Vurgeç, üçüncülüğü Mehmet Çınar elde ederken, takımlarda birinciliği "Dynamic Racing Team" kazanarak şampiyonadaki liderliğini sürdürdü.

9 yaş altı sporcuların yarıştığı TOSFED Micro Kupası'nda ise Borusan Otomotiv Motorsport Karting'den Zayn Sofuoğlu birinci, Enes Hakkı Yeten ikinci, Bulut Tırınk üçüncü oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.