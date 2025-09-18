Benfica, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. Portekizli teknik adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Benfica'da teknik direktörlük görevine getirildi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni takımına kavuşan Mourinho, Benfica ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Benfica ile İlgili İlginç Sözleşme Maddesi

Benfica’dan yapılan açıklamaya göre, sözleşmede ilginç bir madde bulunuyor. 2025-2026 sezonunun son maçından 10 gün sonra, hem kulüp hem de Jose Mourinho, sözleşmeyi devam ettirmemeyi seçebilir. Bu madde, anlaşmazlık durumunda her iki tarafın da esnek hareket etmesini sağlayacak.

Benfica Başkanı Rui Costa, "Jose Mourinho’nun Benfica teknik direktörü olması bizim için bir onur, bir ayrıcalık ve bir gurur kaynağıdır," dedi. Mourinho, basın toplantısında ise, "Benfica'da olduğum için çok mutluyum. Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi," şeklinde konuştu.

Mourinho, Fenerbahçe’deki 62 maçında 37 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı. Fenerbahçe’deki görevi sonrasında, Benfica’ya dönerek kariyerine yeni bir sayfa açtı.

Portekizli teknik adam, 23 Eylül 2000’de Benfica’da Boavista deplasmanında ilk maçına çıkarak kariyerine başlamıştı. 25 yıl sonra, Mourinho eski kulübü Benfica’ya geri döndü.

Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılacak

Mourinho, Benfica ile 5 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya başlayacak. 30 Eylül’deki Chelsea karşılaşmasında eski takımına rakip olacak olan Mourinho, 6. haftada ise Real Madrid’i sahasında ağırlayacak.

Mourinho, Porto ve Inter ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. En son 2019’da Tottenham ile bu turnuvada yer alan Mourinho, son 16 turunda elenmişti.

Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Mario Branco ile de Benfica’da yeniden birlikte çalışacak.

Mourinho, son 6 çalıştırdığı takımından (Real Madrid, Chelsea (ikinci dönem), Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe) gönderildi.

Mourinho’nun kariyerinde çalıştırdığı takımlardan ayrılırken toplamda 108 milyon euro tazminat aldığı tahmin ediliyor.