Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, galibiyeti değerlendiren açıklamalarda bulundu.

"Galibiyeti hak ettik"

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Mourinho, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı, değerlendiremedik. İkinci yarıda ise oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu ve performansıyla bize renk kattı. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

"Levent ve Mert çok iyiydi"

Savunma oyuncularını da özel olarak öven deneyimli teknik adam, "Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu öğreniyor olmak burada, benim için ayrıcalık. Altı aydır burada hoca olmaya çalışıyorum ve bunun için minnettarım." dedi.