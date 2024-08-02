Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sezon başından beri küçük değişikliklerle sahaya sürdüğü kadroda, Fred'in sakatlığı sonrası 8 numara pozisyonunda Ferdi Kadıoğlu'nu değerlendirmeyi düşünüyor. Mert Hakan Yandaş ise yedek kulübesinde bekleyecek.

Mourinho, Ferdi'nin yeteneğinin farkında

Mourinho'nun yeni hamlesi, taktiksel değişikliklerin yanı sıra takımın performansını artırmayı hedefliyor. Ferdi Kadıoğlu'nun çok yönlülüğü ve genç yeteneği, Fenerbahçe'nin başarı şansını artırabilir.

Ferdi Kadıoğlu'nun performansı

Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon 51 maçta 4324 dakika süre aldı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Lugano maçında da sonradan oyuna girerek gol atmayı başardı. 24 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

Maçlar ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile ilk maçını 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşını ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Bu turu geçmeleri halinde play-off turuna yükselecekler. Play-off kuraları 5 Ağustos'ta çekilecek.