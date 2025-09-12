Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho’nun yeni adresi merak ediliyordu. Portekizli teknik adam için Premier Lig’den sürpriz bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınına göre deneyimli çalıştırıcı, West Ham United’ın başına geçebilir.

Mourinho’nun Fenerbahçe macerası kısa sürdü

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica’ya elendikten sonra 29 Ağustos’ta Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertli kulüpteki kısa süren görevinden ayrılan Portekizli çalıştırıcı için İngiltere’den çarpıcı haberler geldi.

West Ham United iddiası

İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Ham United, Jose Mourinho için güçlü bir aday. Football Insider, Londra ekibinin teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırmaya hazırlandığını yazdı. Haberde Mourinho’nun West Ham’ın başına geçme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

“Bu büyük bir ihtimal”

İngiltere’de uzun yıllardır scout şefi olarak görev yapan Mick Brown da iddiaları destekledi. Brown, Mourinho’nun Londra’da yaşamayı sevdiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Mourinho, West Ham’ın başına geçmek isteyecektir. Orada hâlâ bir evi var, şehre bağlı. Geri dönmesini sağlayacak bir teklif gelirse elbette ilgilenecektir. Bu büyük bir ihtimal.”

Premier Lig geçmişi

Jose Mourinho, daha önce Premier Lig’de Chelsea, Manchester United ve Tottenham’ı çalıştırdı. Başarılı teknik adam, İngiltere’deki kariyerinde üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.