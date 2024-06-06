Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek olan başkanlık seçimi için ilk koz Ali Koç’tan gelmişti. Aziz Yıldırım’ın anlaştığını iddia ettiği Jose Mourinho’yu İstanbul’a getirerek görkemli bir imza töreni düzenleyen Koç, transferde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mourinho’nun isteği yerine geliyor

Geçtiğimiz sezon başında Manchester City’den ayrılarak Chelsea’ye imza atan Raheem Sterling’in ismi Jose Mourinho’nun isteği ile Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı. Kadrosunda değişikliğe giden ve şampiyonluk için kadro kurmayı hedefleyen Chelsea’de Raheem Sterling, takımdan ayrılabilir. Jose Mourinho’nun transfer listesinde yer alan İngiliz kanat, Mourinho ile çalışmak istediğini belirterek Fenerbahçe ile masaya oturdu. Kongrenin ardından Ali Koç’un, başkan seçilirse prensip anlaşmaya vardığı Sterling’i duyurmayı planladığı iddia edildi.