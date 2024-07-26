Fenerbahçe’de, En-Nesyri, Allan Saint Maximin ve Oğuz Aydın transferleri sonrasında takımda düşünülmeyen isimler belli oldu. Jose Mourinho’nun takımda düşünmediği isimlerden kendilerine kulüp bulmaları istendi. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Marsilya’dan 15 Milyon Euro’ya alınan milli futbolcu Cengiz Ünder’e Fenerbahçe’den ayrılabilir.

İstanbul’da kalabilir

Transfer dönemine hızlı giren ve işini şansa bırakmak istemeyen Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Altınordu altyapısından yetişen Cengiz’i listesine aldı. Menajeriyle kendisine kulüp bulmak için iletişime geçen Cengiz Ünder’e Avrupa’dan ve Arabistan’dan teklif olduğu öğrenildi. Ancak tecrübeli futbolcunun İstanbul’da kalmak istediği ifade edildi.