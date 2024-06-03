Dün resmi imzayı atan Mourinho, bugün ilk iş olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte sabah saatlerinde tesislere gelen Mourinho, burada yetkililerden tesisler hakkında bilgi aldı. Altyapıdan A takıma kadar tüm kategorileri gezen Mourinho, tesislerin modern ve donanımlı olmasıyla ilgili yetkililerden övgü dolu sözler aldı.

Fenerbahçe'de yeni bir dönemin başlangıcı

Mourinho'nun tesisleri gezmesi ve bilgi alması, Fenerbahçe'de yeni bir dönemin başladığının da işareti olarak yorumlandı. Deneyimli teknik direktör, tesislerin modern ve donanımlı olmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar ise Fenerbahçe'ye yatırım yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Mourinho'nun önümüzdeki günlerde futbolcularla da bir araya gelmesi ve ilk antrenmanları vermesi bekleniyor.

Mourinho'nun Samandıra'yı ziyareti, Fenerbahçe'de yeni bir dönemin başladığının da işareti olarak yorumlandı. Deneyimli teknik direktörün istekleri doğrultusunda tesislerde ve kadroda bazı değişiklikler olması bekleniyor.