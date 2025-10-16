Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, “Portekiz kampında günde bir antrenman yapıldı” sözleri Jose Mourinho’ya soruldu. Portekizli teknik adam, “Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum” dedi.

Mourinho’dan Sadettin Saran’a tek cümlelik yanıt

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Başkan Sadettin Saran’ın kendisi hakkındaki sözlerine kısa ama net bir yanıt verdi.

Saran, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, takımın sezon öncesi Portekiz kampında verimsiz bir dönem geçirdiğini ve günde sadece bir antrenman yapıldığını söylemişti.

Portekizli teknik adama bu sözler sorulduğunda, “Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum.” yanıtını verdi.

Saran: “Portekiz kampı verimsiz geçti”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, göreve geldikten sonra yaptığı ilk geniş kapsamlı basın toplantısında kulüpteki son durumu değerlendirmiş ve Mourinho dönemine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sezon öncesi Portekiz kampı istediğimiz gibi geçmedi. Günde sadece bir antrenman yapıldı. Oyuncular fiziksel olarak hazır değildi.”

Saran’ın bu açıklaması, taraftarlar arasında tartışma yaratmış, bazı futbolseverler eleştiriyi “yerinde” bulurken bazıları ise “gereksiz bir polemik” olarak yorumlamıştı.

Mourinho: “Fenerbahçe defteri benim için kapandı”

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Sadettin Saran’ın bu sözleri Jose Mourinho’ya da soruldu.

Deneyimli teknik adamın cevabı kısa oldu:

“Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum.”

Mourinho’nun bu yanıtıyla birlikte Fenerbahçe dönemine dair bir açıklama yapmaktan tamamen kaçındığı görüldü.

Jose Mourinho, 2024 yazında Fenerbahçe’nin başına geçmiş, yüksek beklentilerle başlayan dönem kısa sürede sarsılmıştı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa Kupası’ndan erken elenmiş, Süper Lig’de istenen performansı gösterememiş ve sezon bitmeden Mourinho ile yollar ayrılmıştı.