UEFA Avrupa Ligi play-off turu için Midtjylland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadele sonrası geceyi Danimarka’da geçirdi. Teknik direktör Jose Mourinho, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"Lütfen uyumamıza izin verin"

Mourinho, şehirdeki gürültüyü sosyal medya hesabında paylaşarak, "Uyumamıza izin verin lütfen, pazar günü maçımız var" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın bu mesajı, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki kritik Çaykur Rizespor maçı öncesinde dinlenme konusunda yaşadığı sıkıntıya dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin yoğun fikstürü sürüyor

Dün gece UEFA Avrupa Ligi’nde play-off biletini alan sarı-lacivertliler, Süper Lig’de ise pazar akşamı Kadıköy’de Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Mourinho ve ekibi, yoğun maç temposu içinde dinlenme fırsatı ararken, Danimarka’da karşılaştıkları bu durum sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.