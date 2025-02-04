Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki bir pozisyon üzerinden sosyal medyada kinayeli bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam, sarı-kırmızılı savunmacı Davinson Sanchez’in pozisyonunu paylaşarak, ironik bir ifadeyle dikkat çekti.

Mourinho'dan hentbol göndermesi

Mourinho, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz’im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

Bu açıklama, Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında kazandığı maçta Davinson Sanchez'in pozisyonuyla bağlantı kurularak, rakip takım lehine verilen kararları eleştirdiği şeklinde yorumlandı.

Derbi öncesi gerilim tırmanıyor

Jose Mourinho’nun bu paylaşımı, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin saha dışına da taşındığını gösteriyor. Portekizli teknik adamın kinayeli sözleri, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, paylaşımın ardından Galatasaray cephesinden gelecek tepkiler merak konusu oldu.