Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki bir pozisyon üzerinden sosyal medyada kinayeli bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam, sarı-kırmızılı savunmacı Davinson Sanchez’in pozisyonunu paylaşarak, ironik bir ifadeyle dikkat çekti.

Mourinho'dan hentbol göndermesi

Mourinho, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz’im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

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Bu açıklama, Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında kazandığı maçta Davinson Sanchez'in pozisyonuyla bağlantı kurularak, rakip takım lehine verilen kararları eleştirdiği şeklinde yorumlandı.

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Jose Mourinho’nun bu paylaşımı, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin saha dışına da taşındığını gösteriyor. Portekizli teknik adamın kinayeli sözleri, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, paylaşımın ardından Galatasaray cephesinden gelecek tepkiler merak konusu oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ