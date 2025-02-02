Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller, Edin Dzeko (2) ve En-Nesyri’den geldi. Maçın ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Hakemler sarı kartı kalecilere göstermiyor"

Mourinho, hakemlerin kalecilere sarı kart göstermediğini vurguladı ve "Bunu genellikle maçın sonlarına doğru yapıyorlar. Ancak bu maç çok fazlasını hak ediyordu. İlk dakikalarda çok kötü başladık, ancak kalecileri birçok pozisyonda geçemedik" dedi.

"Dominasyonu gösterdik, 3 puanı hak ettik"

Mourinho, Fenerbahçe’nin maçtaki oyun hakimiyetini de vurguladı. "Oyun içerisinde gösterdiğimiz dominasyondan dolayı 3 puanı hak ettik. Samet’in gelişiyle daha da geliştiklerini gördük. Duygularımızı daha iyi kontrol etmeliyiz. Takımın daha karakterli olması gerekiyor. 3. golden sonra 10 dakikamız vardı ve biz bunu kontrol edemedik" şeklinde konuştu.

"Risk almalıydık, alındı"

Son olarak, teknik direktör, Fenerbahçe’nin ikinci sırada yer almasının risk almayı gerektirdiğini ifade etti. "Son 2 maç fiziksel olduğu kadar mental olarak da zordu. Bugün yeni oyuncularımız vardı, yedek kulübesinde de seçeneklerimiz bulunuyordu. Yapılan hatalar olsa da çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Göztepe maçında olduğu gibi, yine goller atmayı başardık" diyerek takımını övdü.