Fenerbahçe yeni sezona eksiksiz başlamak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun başa getirilmesiyle transfer çalışmalarına başlayan sarı lacivertli ekip, ilk yıldız transfer için İngiltere'yi düşünüyor.

Super "Son"ic

Eski takımı Tottenham'daki oyuncuları üzerine çalışmalara başlayan Mourinho, takımın kaptanı ve yıldızı Heung-Min Son'u Fenerbahçe'ye getirmek istiyor. Koreli futbolcuyla bizzat konuşan tecrübeli çalıştırıcı, kısa sürede bu işin bitmesi için çalışıyor. 31 yaşındaki futbolcunun gelmesi zor görünse de İngiliz kaynaklara göre Mourinho'nun etkisiyle gelme ihtimali yüksek görünüyor.