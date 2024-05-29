Mourinho'ya yakınlığıyla bilinen menajer Gigi Becali, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ve 1 yıllık sözleşme talep ettiğini açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın hedefi 3 yıllık sözleşme

Ancak Aziz Yıldırım'ın ise seçilmesi halinde 3 sene boyunca Mourinho ile çalışmayı planladığı öğrenildi.

Mourinho'dan teklif bekleniyordu

Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığını ve "2 hafta içinde bir karar vereceğim" demişti.

Fenerbahçe'de Mourinho heyecanı

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi halinde sarı-lacivertlilerde büyük bir heyecan yaratacağı ve taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanacağı öngörülüyor.