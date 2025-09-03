Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra spor dünyasının gündeminden düşmeyen Jose Mourinho, Mısır’ın köklü kulüplerinden Al Ahly’den teklif aldı. Portekizli teknik adam, kendisine iletilen teklifi doğruladı ancak ilgilenmediğini açıkladı.

Al Ahly’den Temas Doğru

Mısır basınında çıkan haberlere göre Al Ahly yönetimi, Mourinho ile temasa geçti. Kahire 24 internet sitesine konuşan 62 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:

"Mısır Ligi takımlarından Al Ahly, Fenerbahçe’den ayrılmamın ardından benimle iletişime geçti. Ancak ilgilenmediğimi söyledim."

Fenerbahçe Kariyeri

Mourinho, 2 Haziran 2024’te Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı ve yaklaşık 15 ay boyunca sarı-lacivertli takımın başında görev yaptı. Portekizli teknik adam, Süper Lig’de 36 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Mourinho’nun Geleceği

Al Ahly’nin teklifine olumsuz yanıt veren Mourinho’nun, önümüzdeki dönemde hangi kulüpte görev alacağı spor kamuoyunun merak konusu olmaya devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın yeni adresi, futbol dünyasında heyecanla bekleniyor.