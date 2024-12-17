Güney Afrika ülkesi Mozambik, pazar günü etkili olan Chido Kasırgası nedeniyle büyük bir felaket yaşadı. Kasırga sonucu en az 34 kişi hayatını kaybederken, 319 kişi yaralandı. Mozambik’te 174 bin 158 kişi kasırganın etkilerinden olumsuz etkilendi.

Kasırga Mozambik'i vurdu

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle 5 binden fazla evin yıkıldığı belirtildi. Yetkililer, afetin ardından müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, hasar tespit ve yardım faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Mayotte Adası'nda ölü sayısı artıyor

Kasırgadan etkilenen bir diğer bölge ise Fransa’nın Hint Okyanusu’ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası oldu. Başkent Mamoudzou'nun Belediye Başkanı Ambdilwahedou Soumaila, şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 400'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Başkan Soumaila, adadaki önceliklerinin su ve gıda temini olduğunu vurgulayarak, "Elektrik kesintileri ve hijyen sorunları, durumu daha da zorlaştırıyor. Ne yazık ki bazı bölgelerde cesetlerin çürümeye başladığını görüyoruz. Bu durum, ciddi sağlık riskleri oluşturuyor" dedi.

Fransa İçişleri Bakanlığı ise 22.00 ile 04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ayrıca 20 ton yiyecek ve su hava ve deniz yoluyla bölgeye ulaştırılacak.

Malavi'de de can kaybı

Chido Kasırgası, Mozambik ve Mayotte’nin ardından komşu Malavi’de de etkili oldu. Malavi yetkilileri, kasırga nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mozambik ve Mayotte’de saatte 200 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle birçok bölge harabeye dönerken, özellikle gecekondu mahallelerinde büyük yıkım yaşandı. Kurtarma ekipleri, ulaşılması zor bölgelerde hayatta kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor.