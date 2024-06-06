YouTube’un en tanınmış isimlerinden biri olan MrBeast, gerçek adıyla Jimmy Donaldson, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanarak internet dünyasında fenomen haline geldi. Büyük bütçeli videoları ve hayırsever projeleriyle dikkat çeken MrBeast, milyonlarca insanın sevgisini kazanmayı başardı. Peki, MrBeast kimdir, nasıl bu kadar popüler oldu ve aylık ne kadar kazanıyor?

Genç yaşta başladı

MrBeast, YouTube kariyerine 2012 yılında henüz 13 yaşındayken başladı. İlk videolarında oyun incelemeleri ve çeşitli eğlenceli içerikler yer alıyordu. 2017 yılında "100 bine kadar sayma" videosuyla büyük bir çıkış yakaladı. Bu video onun sıradışı ve sabır gerektiren projelere olan ilgisini gösterdi.

Büyük bütçeli videolar

MrBeast'in asıl popülerliği, büyük bütçeli ve yaratıcı videolarıyla geldi. Milyonlarca dolar harcayarak yaptığı hayırsever projeler ve büyük ödüllü yarışmalar, onu diğer YouTuber'lardan ayırarak YouTube'un en tepesine kadar çıkardı. Arkadaşlarına ve abonelerine büyük miktarlarda para dağıttığı videoları, milyarlarca izlenme aldı. Birçok videosunda 1 milyonunun üzerinde para dağıtan Donaldson'ın arkasında oldukça büyük sponsor gücü bulunuyor.

Pepsi, Hone ve Quidd

Pepsi, MrBeast'in en bilinen sponsorlarından biri olarak öne çıkıyor. Pepsi ile yaptığı işbirlikleri, özellikle genç kitleye ulaşmada önemli bir rol oynuyor. Online alışverişte indirim kuponları sağlayan Honey, MrBeast'in en uzun süreli sponsorlarından biri oldu. MrBeast, videolarında sık sık Honey'den bahsederek, izleyicilerine bu hizmeti tanıttı. Bu sponsorluk, hem Honey'nin müşteri tabanını genişletti hem de MrBeast'in hayırsever projelerini finanse etmesine yardımcı oldu. Dijital koleksiyon uygulaması Quidd, MrBeast ile yaptığı sponsorluk anlaşmaları sayesinde geniş bir kitleye ulaştı. Quidd'in sağladığı sponsorluklar, MrBeast'in içerik üretiminde daha fazla özgürlük kazanmasını sağladı ve onun benzersiz videolar üretmesine katkıda bulundu.

Elektronik ve teknoloji markaları

MrBeast, teknoloji ve elektronik ürünlerle ilgili birçok markayla da sponsorluk anlaşmaları yaptı. Bu markalar arasında Samsung ve Microsoft gibi devler yer alıyor.

Fast food ve gıda markaları

MrBeast Burger gibi kendi markasını oluşturmanın yanı sıra, McDonald's ve Burger King gibi büyük fast food zincirleriyle de işbirliği yaptı. Bu sponsorluklar hem MrBeast'in geniş kitlelere ulaşmasına hem de markaların genç tüketicilere hitap etmesine katkı sağladı.

Hayırsever projelere imza attı

MrBeast, yalnızca eğlenceli içerik üretmekle kalmayıp, aynı zamanda hayırsever projelere de imza attı. Örneğin, 20 milyon ağaç dikme kampanyası olan #TeamTrees projesi ile dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, evsizlere yardım projeleri ve gıda bağışlarıyla da tanınıyor.

Aylık kazancı ne kadar?

MrBeast'in aylık kazancı, YouTube gelirleri, sponsorluklar ve çeşitli iş girişimlerinden geliyor. 2024 itibarıyla aylık kazancının 3 ila 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Yıllık 60 milyonu bulan kazancıyla YouTube'un ilk milyarderi olan Jimmy Donaldson, namıdiğer MrBeast'in buradan elde ettiği gelirle kurduğu Feastables isimli çikolota markasının değeri şu anda yüzlerce milyon doları buluyor.