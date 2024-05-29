İSTANBUL (AA) - Roche Türkiye'nin katkısıyla kullanıma sunulan Multiple Skleroz (MS) + dijital sağlık uygulaması yenilendi.

Şirketten yapılan açıklama göre, halk arasında MS olarak bilinen merkezi sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz, dünyada yaklaşık olarak 2,3 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 70 bin kişiyi etkiliyor.

"Dünya MS Günü", Uluslararası MS Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütünün ortak kararı ile MS'yi daha geniş kitlelere duyurmak ve farkındalığını artırmak için her yıl mayıs ayının son çarşamba günü organize ediliyor.

Türkiye MS Derneği ile dijital sağlık girişimi Albert Health işbirliği ile geliştirilen ve Roche Türkiye'nin katkılarıyla 2022'de kullanıma sunulan MS+ dijital sağlık uygulamasına eklenen yeni özellikler, hastalığın farkındalığının artırılmasına katkıda bulunuyor.

MS+ dijital sağlık uygulaması, hekim tarafında yüzde 98'lik, hasta tarafında ise yüzde 96'lık memnuniyet oranına sahip.

Türkiye'de MS hastalarının evde semptom takiplerinin yapılması, hasta günlüğünün tutulması, bu verilerin hekimlere doğru bir şekilde raporlanması, hastaların fizyoterapi, psikoloji ve beslenme gibi konularda bilgiye ulaşmaları, ihtiyaç duyduklarında psikolog ve beslenme uzmanları ile uzaktan ücretsiz görüşme yapabilmelerini sağlayan MS+ uygulamasına eklenen Sudoku ve 6 dakikalık yürüme testleri, hastaların bilişsel ve fiziksel durumlarını günden güne gözlemlemelerine olanak sağlıyor.

- "2 bine yakın hasta uygulamayı kullandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Medikal Direktörü Dr. Mahir Kurt, MS+ dijital sağlık uygulamasını, bugüne kadar 2 bine yakın hasta ve 30'dan fazla hekimin kullandığını belirtti.

Uygulamanın, MS hastalarının yaşamlarını iyileştirmeye devam ettiğini kaydeden Kurt, "Dünya MS Günü dolayısıyla, yenilenen MS+ uygulamasını duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. MS+, artık hastaların, hastalığın ilerleyişini takip etmelerine de olanak sağlıyor. Güncellemelerle hastalar bilişsel ve fiziksel durumlarını günden güne gözlemleme ve progresyon takibi yapma imkanı elde ediyor. MS ile mücadelede hastalığın daha iyi yönetilmesine ve hastaların yaşamlarının iyileştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Serkan Demir de MS gibi kişiye özel seyreden bir hastalıkta, etkin ve düzenli bir hasta-hekim iletişimi ve dayanışmasının tedavi sürecine de olumlu etki yaptığını bildirdi.

Demir, hastaların tanı sürecinde ve sonrasında karşılaştıkları durumları ve olumsuz etki yaratan konuları tespit etmenin, bu konularda onlara destek olmanın, yalnız olmadıklarını ve değerli olduklarını hissettirmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Albert Health Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Recai Serdar Gemici de yapay zeka tabanlı MS yönetim programı MS+ ile kullanıcılara sağlıklarını yönetmelerinde destek olduklarını ve klinik fayda sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Günümüzde büyük bir hızla gelişen ve farklı alanlarda kullanılan yapay zeka teknolojilerini henüz 2022 yılında dijital sağlık alanında hayata geçirmenin gururunu ve doğal dil işleme, makine öğrenimi gibi süreçlerin düzenli takibiyle kullanıcılarımıza her geçen gün daha iyi bir deneyim sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ABD'de 'Global Fierce Pharma Marketing' ve Türkiye'de 'Golden Pulse' ödüllerine layık görülen uygulamamızla, MS hastalığının her aşamasında hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye ve hastalığın daha iyi yönetilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."