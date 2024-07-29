İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan yenilikçi tedavi, MS hastası Selçuk Özdere'nin hayatını değiştirdi. 53 yaşındaki Elektrik ve Elektronik Mühendisi, yıllardır çektiği ağrılardan omur ilik bölgesine takılan pil ile kurtuldu.

Yıllardır süren ağrılar ve çaresiz arayış

2015 yılından bu yana MS hastalığıyla mücadele eden Selçuk Özdere, geçmeyen ağrılar nedeniyle kırmızı ve yeşil reçete ağrı kesicilere bağımlı hale gelmişti. Ağrıları, hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen Özdere, uzun süreli ağrı kesici kullanımı yüzünden böbrek ve karaciğer sorunları yaşamaya başladı. Çareyi İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde arayan Özdere, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Geçmeyen ağrılarım hayatımı zindana çevirdi. Çok ciddi ağrı kesiciler kullanmak zorunda kaldım ama ağrılarım bir türlü dinmedi. En sonunda İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Edip Gönüllü'ye başvurdum."

Omur ilik bölgesine pil takıldı

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Edip Gönüllü, Selçuk Özdere'nin tedavi süreci hakkında bilgi verdi: "Hastamızın omur ilik bölgesine bir pil takarak ağrılarından kurtulmasını sağladık. Bu işlem multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirildi. Ağrı kesicilere rağmen artan ağrıları nedeniyle bu yönteme başvurduk."

Yenilikçi tedavi yöntemleri

T.C. Sağlık Bakanlığı ve İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin destekleriyle bu tür hastaların tedavileri mümkün oluyor. Hastane, sürekli olarak en yeni ve etkili tedavi yöntemlerini araştırmakta ve uygulamaktadır. Bu sayede hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sunduğu yenilikçi tedavi yöntemleri, hastaların hayat kalitesini artırmakta büyük rol oynuyor. Tedavi süreçlerinde multidisipliner yaklaşımlar ve teknolojik yeniliklerin entegrasyonu, hastalara daha sağlıklı ve ağrısız bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Selçuk Özdere''den tüm ekibe teşekkür mesajı

Tedavi sürecinden çok memnun kaldığını belirten Selçuk Özdere, T.C. Sağlık Bakanlığına, hastane başhekimliğine ve operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Edip Gönüllü ve ekibine teşekkür etti. Özdere, "Bu süreçte bana yardımcı olan ve ağrılarımdan kurtulmamı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına minnettarım. Yeniden sağlıklı ve ağrısız bir yaşam sürmek benim için büyük bir mucize" dedi.