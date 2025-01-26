Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 13 teröristin etkisiz hâle getirildiği açıkladı.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Sosyal medya platformu 'X' üzerinden operasyona dair açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."