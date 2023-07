MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler de toplantıya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler, iletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığını belirterek, dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin büyük önem taşıdığını söyledi. Günümüzde gerçek ve güvenilir bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kıymetli hale geldiğini vurgulayan Güler, "Bu anlayışla bakanlık olarak tüm faaliyetlerimizi büyük bir şeffaflık içinde icra ederken faaliyet alanlarımıza ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu sizlerin aracılığıyla ilk elden bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi. Güler daha sonra basın mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyerek, salondan ayrıldı.



'ÖRGÜTÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GETİRİLDİ'

Ardından, basın toplantısında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle büyük bir özveri ile mücadele ettiğini işaret ederek, "Bu kapsamda; 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon icra edilerek 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler dışında hiçbir hedefi yoktur. Halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizden aldığı güçle terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.



'BU YIL HUDUTLARDA 268 TERÖRİST YAKALANDI'

TSK'nın, sınır güvenliğinin sağlanması için de 7 gün 24 saat mücadele ettiğini hatırlatan Albay Aktürk, "Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada tüm hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 1'i FETÖ mensubu olmak üzere 3'ü teröristtir. 2 bin 561 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak'tan itibaren ise tüm hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 174'ü FETÖ mensubu olmak üzere 268'i teröristtir. 118 bin 425 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca; 1 Ocak’tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 340,5 kilogramı son bir haftada olmak üzere 2 bin 362 kilogram uyuşturucu, 690 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.



'1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ EVLERİNE DÖNDÜ'

Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme adına yapılan faaliyetlerin de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütüldüğünü anımsatan Aktürk, "Bu faaliyetlerimiz sonucunda; 470 binden fazlası İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir" dedi.



'67 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Terör örgütlerinin; başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden sivillere ve TSK birliklerine saldırı arayışlarının sürdüğünü bildiren Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 67 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 588 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Kahraman ordumuz; terör örgütlerine karşı ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapmaya hazır ve buna muktedirdir" diye konuştu.



'PKK EŞİTTİR YPG'

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapılan mutabakatlara uyduğunu söyleyen Aktürk, "Muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Yine, muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde çok teferruatlı bir şekilde, tüm somut delilleriyle ortaya koyduğumuz gibi, 'PKK eşittir YPG' olduğunu dile getiriyoruz. Bunların aralarında bir fark yoktur ve bu gerçek herkes tarafından anlaşılmalıdır. DEAŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



'KIBRIS'TA TEK ÇÖZÜM, EŞİT VE BAĞIMSIZ İKİ DEVLET'

TSK'nın Ege ve Akdeniz'de; Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi ve aynı dönemde Yunanistan'da gerçekleşen tren kazası ile başlayan olumlu gündemin devam etmesi, zaman zaman ortaya çıkan gerginliği artırıcı eylem ve söylemlere dönülmemesi her iki ülkenin de yararına olacaktır. Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'daki durumudur. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz" dedi.



'ACİLEN ATEŞKES İLAN EDİLMELİ'

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın da yakından takip edildiğini vurgulayan Aktürk, "Taraflar arasındaki gerginliğin bir an önce azaltılarak Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü çerçevesinde meselenin diplomatik yollarla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyor, daha fazla can kaybı yaşanmaması, huzur ve istikrar sağlanması için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Tüm dünyayı tehdit eden gıda krizinin aşılması amacıyla yapılan Tahıl Anlaşması kapsamında, 32 milyon tondan fazla tahıl, binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaşmıştır. Ülkemiz, Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. 17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl Girişiminin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir" diye konuştu.



'24 BİN 195 PERSONEL FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ'

MSB'nin, FETÖ ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Bu kapsamda 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 195 personel ihraç edilmiştir. 363 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında 1 personel ihraç edilmiş, 446 personel göreve iade edilmiş, 199 emekli personelin rütbesi/unvanı geri iade edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.



MSB'ye personel ve askeri öğrenci alımları hakkında da bilgi veren Aktürk, "Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alım/temini için planlamalar yapılmış olup alım/temin faaliyetleri devam etmektedir. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Sınavı'na giren ve mülakat/fiziki yeterlilik testlerine girmeye hak kazananlar ile birlikte tüm gençlerimizi bize katılmaya, MSB ve TSK'nın geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 5 Temmuz-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir" dedi.



BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASINA BAŞVURU ARTTI

Öte yandan bakanlık kaynakları, bedelli askerlik sisteminin hayata geçirildiği 2019'dan bugüne kadar uygulamaya yönelik başvuru sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.

Bakanlık kaynakları, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin de, 25 Nisan 2023'te Moskova'da Türkiye, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları görüşmesinin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde 4'lü ortak merkez kurulmasının gündeme geldiğini hatırlatan kaynaklar, sahadaki faaliyetlerin koordinasyonu ve her ülkenin askeri temsilcilerinin bulunacağı merkeze yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.