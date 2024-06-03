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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, "Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz! "ifadelerini kullandı.

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