Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Zeytin Dalı Harekatı nedir?

20 Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terörle mücadele etmek amacıyla gerçekleştirilen bu operasyon, Afrin bölgesinde önemli değişimlere yol açtı.

Hedefler ve sonuçlar neler?

Zeytin Dalı Harekâtı'nın temel hedefleri arasında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak yer alıyordu.

57 gün süren operasyon sonucunda Afrin şehir merkezi TSK ve SMO kontrolüne geçti. Resmi rakamlara göre 6.370 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın ardından bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışmalar başlatıldı.

Afrin'de hayat normale dönüyor

Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında Afrin'de hayat normale dönmeye başladı. Bölgede altyapı çalışmaları hızlandırıldı, eğitim ve sağlık hizmetleri yeniden yapılandırıldı. Yerel yönetimler oluşturuldu ve halkın temel ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.