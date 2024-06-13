Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD'den F-16 tedariki ile ilgili sözleşmenin imzalandığı bildirildi. Bakanlık, detaylar üzerinde çalışmaların karşılıklı heyetlerle sürdüğünü belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki sözde yerel seçimlere tepki

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği sözde yerel seçimlerle ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

"Daha önce Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık," ifadelerini kullanan kaynaklar, bu seçimlerin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

MSB, terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimlerin ertelenmesinin değil tamamen iptal edilmesinin gerektiğini bir kez daha yineledi.