Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu ve bir askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında meydana gelen patlamada bir askerimizin şehit olduğunu ve bir askerimizin yaralandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit düştüğü ve yaralı askerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

MSB'den başsağlığı mesajı

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğan bu acı haber, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden taziye mesajlarını iletti. Ayrıca, yaralı askerin bir an önce sağlığına kavuşması için dualar edildi.

Terörle mücadelede kararlılık

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Terörle mücadelede azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Aziz şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Tüm hainler gereken cevabı alacaklar" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.