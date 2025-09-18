Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın görev başında kalp krizi geçirerek şehit olduğunu açıkladı. Açıklama, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapıldı.
Görev sırasında kalp krizi geçirdi
MSB’nin açıklamasında, 17 Eylül 2025 tarihinde görev başındayken kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın şehit düştüğü belirtildi.
MSB’den başsağlığı mesajı
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”
