Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat’ta görevli Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Tokat’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim esnasında rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, Güner’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Olayın ardından Tokat’taki birlikler ve Milli Savunma Bakanlığı, Güner’in ailesi ve mesai arkadaşlarıyla temas kurarak destek verdi.