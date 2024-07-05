Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gFYq4RjLUz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2024