T.C. Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyinde yer alan Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdi. Operasyonlar hız kesmeden devam edecek. Terörle mücadele hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde sürüyor.

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5a3NZTWAQd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2024