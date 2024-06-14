Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal imzalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalar yapıldı. Bakanlık yetkilileri, Atatürk'ün resmi belgelerde yer alan 6 farklı orijinal imzasını kamuoyuna sundu.

Atatürk'ün Farklı Dönemlerde Kullandığı İmzalar

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Atatürk'ün orijinal imzalarının dolaşımdaki taklitlerden farklı olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Atatürk'ün farklı dönemlerde kullandığı 6 orijinal imza basın mensuplarıyla paylaşıldı.

1915 Anafartalar Grup Komutanı

1915 yılına ait ilk imza, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı sırasında Anafartalar Grup Komutanı olarak kullandığı imzadır. Bu imza, Atatürk'ün askeri kariyerindeki önemli bir dönemeç olan Anafartalar Zaferi'ni simgelemektedir.

1919 Temsil Heyeti Başkanı

1919 yılında Temsil Heyeti Başkanı olarak kullandığı imza, Atatürk'ün Milli Mücadele'nin önderi olarak yaptığı çalışmaların bir sembolü niteliğindedir. Bu dönem, Kurtuluş Savaşı'nın planlandığı ve yürütüldüğü kritik bir evredir.

1921 Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi

1921 yılına ait imza, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nden sonra kullanılmıştır. Bu zafer, Türk ordusunun direniş gücünü gösteren ve Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren önemli bir başarıdır.

1922 Başkomutan Olarak Büyük Taarruz

1922 yılında Başkomutan olarak Büyük Taarruz'dan sonra kullandığı imza, Atatürk'ün askeri liderliğinin ve zaferle sonuçlanan stratejik dehasının bir göstergesidir. Büyük Taarruz, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zirvesidir.

1928 Harf İnkılabı

1928 yılında Harf İnkılabı'ndan sonra kullandığı imza, Atatürk'ün Türkiye'deki eğitim ve kültür alanındaki köklü reformlarının bir sembolüdür. Bu imza, Latin alfabesinin kabulüyle birlikte Türkiye'nin modernleşme sürecini temsil etmektedir.

1934 Soyadı Kanunu

1934 yılına ait imza ise Soyadı Kanunu'nun kabulünden sonra kullanılmıştır. Atatürk soyadının resmi olarak alınması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun kişisel kimliği ve liderlik vasıflarının bir sembolü olmuştur.