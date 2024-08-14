Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı vesilesiyle önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihsel arka planına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu harekattaki rolüne dair bilgiler verildi. Paylaşımda, harekatın dönüm noktalarına vurgu yapıldı ve şehitler ile gazilere olan minnettarlık ifade edildi.

Harekatın tarihçesi

Açıklamada, Kıbrıs'ta 20 Temmuz 1974 tarihinde başlayan Mutlu Barış Harekatı’nın ardından, 25 Temmuz ve 13 Ağustos tarihlerinde yapılan Cenevre Konferansları'nda Rum ve Yunan taraflarının uzlaşmaz tutumlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekete geçtiği belirtildi. “Ayşe Tatile Çıksın” kod adıyla yürütülen bu harekat, 14 Ağustos 1974 tarihinde 4 numaralı Zafer Harekat Planı çerçevesinde 2. Barış Harekatı olarak başlatıldı.

50. yıl dönümü ve anma

Bakanlık, harekatın 50. yıl dönümünde, Kıbrıs Türkü'ne yönelik zulme son vermek amacıyla gerçekleştirilen harekat sırasında şehit düşen askerleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı. Aynı zamanda, hayattaki gazilere sağlıklı ve uzun ömürler dilendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “25 Temmuz ve 13 Ağustos'ta 1'inci ve 2'nci Cenevre Konferansı'nda Rum ve Yunan taraflarının uzlaşmaz tutumu üzerine 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, tekrar harekete geçti. 14 Ağustos 1974'te 4 numaralı Zafer Harekat Planı yürürlüğe konularak 2'nci Barış Harekatı'na başlandı. Harekatın 50'nci yılında vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz.”