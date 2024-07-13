Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Hedef nokta operasyonları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörle mücadelemiz, kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Operasyonlarımızda şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamaktadır" ifadeleri yer aldı.