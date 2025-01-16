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Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak. Ayrıca, askerlik şubelerinden de sonuçlara ulaşılabilecek. Yükümlüler, belirtilen tarihte sonuçlarını öğrenebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik başvuruları için sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

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