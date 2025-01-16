Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik başvuruları için sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.
Bakanlık, 2025 yılı bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Ocak 2025 tarihinde açıklanacağını bildirdi.
Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak. Ayrıca, askerlik şubelerinden de sonuçlara ulaşılabilecek. Yükümlüler, belirtilen tarihte sonuçlarını öğrenebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ