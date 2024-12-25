Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği operasyonlarda Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyon detayları

MSB’nin açıklamasına göre:

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık, operasyonların etkin ve kararlı şekilde süreceğini belirterek, terör tehdidine karşı önleyici ve yok edici tedbirlerin devam edeceğini vurguladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki… pic.twitter.com/0v0TpQ9EzR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2024

Sınır güvenliği sağlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki harekâtları, bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hâle getirmeye yönelik devam ederken, sınır güvenliği ve bölge istikrarının korunmasına yönelik adımların süreceği ifade edildi.