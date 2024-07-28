Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 kişinin, Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, bu kişilerin ikisinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirtildi.

Hudutların güvenliği sağlanıyor

MSB'den yapılan açıklamada, hudut güvenliğinin sağlanması için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.