Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlar yılın son günlerinde de hız kesmedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Tüm yıl boyunca olduğu gibi, 2024’ün son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Operasyon kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.