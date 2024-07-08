Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlarda önemli bir başarıya imza atıldığını duyurdu. Kahraman Mehmetçik, Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta büyük miktarda mühimmat ele geçirdi.

2 bin 300 adet mühimmat ele geçirildi

MSB’nin açıklamasında, "Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi” ifadeleri yer aldı.