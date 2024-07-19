Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı, ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in yorumuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Marş, "Yaz dağlara, yaz bulutlara, yaz bu sevdayı, bu can feda sana, bil ki kutsal emanetsin bu topraklara, şafakta parlayan hürriyet" dizeleriyle başlıyor. Marş için hazırlanan videoda, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait tarihi görüntülerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli tatbikatlarından kesitler yer alıyor.

MSB'nin mesajı

Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs'a barışı ve güvenliği getirdiği 'Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Rum terör örgütü tarafından vahşice katledilen soydaşlarımızın acısını daima içimizde yaşıyoruz."

Yaz dağlara, yaz bulutlara,

Yaz bu sevdayı, bu can feda sana

Bil ki kutsal emanetsin bu topraklara,

Şafakta parlayan hürriyet!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs’a barışı ve güvenliği getirdiği “Mutlu Barış Harekâtı”nın 50’nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi ve… pic.twitter.com/LL6is8IS4A — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024