ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), hudutlarda 16'sı FETÖ, 3'ü PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 28 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. (DHA)

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