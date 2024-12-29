Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadelesine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar Kararlılıkla Sürüyor

MSB, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.”

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için!



Sürekli geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünü silah sistemlerimizle ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.



Millî Savunma Bakanlığımız tüm birlik ve kurumlarıyla 2024 yılında… pic.twitter.com/86Very2tNa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2024

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi operasyonlarının, terör örgütlerinin sızma girişimlerini ve tehditlerini bertaraf etmek amacıyla kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Bölgedeki hareketlilik anlık olarak takip edilirken, terörle mücadelede en küçük tehditlere bile anında yanıt veriliyor.