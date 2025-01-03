Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelede kararlılıkla yürütülen operasyonlarda önemli bir başarıya daha imza atıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve Suriye'nin Barış Pınarı ile Münbiç bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar kararlılıkla sürüyor

MSB’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.”

Sınır ötesinde etkili mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde yoğun şekilde yürütülen harekâtlarda, teröristlerin sığınakları ve silah mevzileri tespit edilerek imha ediliyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için… pic.twitter.com/ZHO5xScxtA 2024’e veda ederken TÜRGÖK için bir araya gelindi January 3, 2025