Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği operasyonlarda beş PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesindeki teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

MSB, Suriye’nin kuzeyinde bulunan bu bölgede üç, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

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Açıklamada “Bölgedeki terör faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Türk askerlerinin operasyonel yetenekleri sürekli olarak artırılmakta ve bu tür terörist hedefler titizlikle izlenmektedir” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi