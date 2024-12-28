Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği operasyonlarda beş PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesindeki teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

MSB, Suriye’nin kuzeyinde bulunan bu bölgede üç, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

Açıklamada “Bölgedeki terör faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Türk askerlerinin operasyonel yetenekleri sürekli olarak artırılmakta ve bu tür terörist hedefler titizlikle izlenmektedir” denildi.