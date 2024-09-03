Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, terörü kaynağında yok etmek amacıyla öngörülemez ve süratli operasyonların devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerin bulunduğu her noktayı hedef alarak etkili bir mücadele yürütmeye devam edeceği ifade edildi.

Editör: Mehrican Candemir