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Kilit kapanıyor!Hedefler tek tek imha ediliyor. ????Irak’ın kuzeyi #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/DaF3znfPNW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2024

Nilüfer’in geleceği için söz çalışanlarda

Nilüfer’in geleceği için söz çalışanlarda

Bakanlık, "Kilit kapanıyor. Hedefler tek tek imha ediliyor." notuyla yaptığı paylaşımda, tank atışına yönelik görüntülere yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kilit kapanıyor" diyerek operasyon bölgesinden yeni görüntüler paylaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen harekatlar kapsamında yapılan tank atışının görüntülerini paylaştı.

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