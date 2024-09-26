Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında terörle mücadeleye dair önemli bilgiler paylaştı. Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 teröristi etkisiz hale getirirken, yıl başından bu yana toplamda 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirmiştir." açıklamasında bulundu.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin terörle mücadelesine dair detayları şu şekilde aktardı: "Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilirken, yıl başından bu yana toplamda 2 bin 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı terörist de güvenlik güçlerimize teslim olmuştur."

Aktürk, hudut güvenliği konusunda da önemli rakamlar paylaştı: "Son bir hafta içinde 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 kişi yakalanmış, yıl başından bu yana yasa dışı yollardan sınırlarımızı geçmeye çalışan 10 bin 876 şahıs yakalanmıştır. Bu hafta engellenen 1716 kişi ile birlikte, 2024 yılı içinde sınırda durdurulan toplam kişi sayısı 78 bin 705'e ulaşmıştır."

Lübnan'a yardım ulaştı

Lübnan'daki gelişmelere değinen Aktürk, Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri kapsamında 25 Eylül'de 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Lübnan'a gönderildiğini belirtti. Yardımlar, Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi kargo uçağı ile Beyrut’a ulaştırıldı.

Türkiye-ABD ilişkilerinde S-400 ve F-35 durumu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakanlık yetkilileri, Türkiye ile ABD arasında S-400 ve F-35 programlarına dair herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı. Türkiye'nin beklentisinin, müttefiklik ruhuna uygun olarak tüm kısıtlamaların kaldırılması olduğu ifade edildi. Lübnan'daki vatandaşlarımızın tahliyesi için TSK'nın hazır olduğu da açıklandı.