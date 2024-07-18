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"Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz ( MCM BLACK SEA ) Görev Grubu Birinci Aktivasyon Dönemi kapsamında, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemilerimiz, 15-16 Temmuz'da Köstence/ Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. MCM BLACK SEA Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin Köstence/Romanya Limanı'nda basın toplantısı düzenlendi. T.C. Bükreş Büyükelçisi ve T.C. Köstence Başkonsolosu tarafından gemilerimize ziyarette bulunuldu."

MSB, İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 5 helikopter görevlendirdi

MSB, İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 5 helikopter görevlendirdi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı ( MSB ), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu Birinci Aktivasyon Dönemi kapsamında, TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Akçay gemilerinin, Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

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