Milli Savunma Bakanlığı, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunularak, "NATO’nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9 ve 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarından kalkan 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçaklarımız ile Romanya’da konuşlu RAF Eurofighter Typhoon, NATO ülkeleri İspanya ve Finlandiya Hava Kuvvetlerinden F/A-18 uçakları, Romanya hava sahasında müşterek harekât görevi icra etti" ifadeleri yer aldı.

NATO’nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9 ve 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarından kalkan 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçaklarımız ile Romanya’da konuşlu RAF Eurofighter Typhoon, NATO ülkeleri İspanya ve Finlandiya Hava… pic.twitter.com/g87oYAbxYl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2024