Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Gara bölgelerinde yürütülen operasyonlarda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için mücadeleye kararlılıkla devam ediyor."

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı… pic.twitter.com/amurf9c32R — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2025

Terörle mücadelede son durum

Fırat Kalkanı Bölgesi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın Kuzeyi: Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde toplam 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki etkin operasyonları, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.