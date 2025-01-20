Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Gara bölgelerinde yürütülen operasyonlarda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için mücadeleye kararlılıkla devam ediyor."
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde belirlediği 2 PKK'lı… pic.twitter.com/amurf9c32R
Terörle mücadelede son durum
Fırat Kalkanı Bölgesi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Irak’ın Kuzeyi: Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde toplam 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki etkin operasyonları, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.